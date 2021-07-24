Известная модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, показала себя, напросившись на комплименты
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки стала популярной западной моделью. Девушка недавно вышла замуж за Венсана Касселя и уже успела ему родить дочь. Красотка не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами провокационными кадрами.
На новом фото Тина позировала в кофточке, которую задрала. Красотка стояла перед зеркалом, демонстрируя фигуру в трусиках на ниточках, которые еле закрыли самое пикантное. Но девушку не смущал вид и она с удовольствием показывала свою роскошь.
"Не смогла найти подпись", - написала звезда под фотографией. \
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Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Удивительная", "Я нахожу это прямым заголовком", "У меня есть для вас несколько подписей", "Готовимся к тому, что будет после", "Нравится очень", "Роскошная девочка".
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