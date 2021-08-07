Модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунаки показала жаркий кадр, зроблений на острові Ібіца

Французька модель 7 серпня поділилася з фоловерами в Instagram кадром, на якому зображена в чорному бікіні в басейні.

Красуня елегантно схилилася над басейном, опустивши голову і намочивши свої кучері у воді.

На фото глядачі можуть розгледіти її прекрасне тіло і пружні сідниці.

"Люблю мріяти", - лаконічно підписала дівчина.

Жаркий знімок дуже сподобався фанатам моделі. Менше ніж за годину його лайкнули понад 60 тисяч разів, всього на сторінці Тіни Кунакі підписані 1.2 мільйонів підписників.

Відзначимо, що 24-річна французька манекенниця Тіна Кунакі пару років тому стала дружиною відомого актора Венсана Касселя. Красуня вже встигла народити своєму 54-річному чоловікові дочку Амазоні, але після пологів швидко повернулася у форму.

Нагадаємо, що Молода дружина Касселя показала, як розважається з подружкою в душі: "Ідеальні жінки".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Венсана Касселя в маленькому бікіні повеселилася на пляжі:"небезпечна близькість".

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