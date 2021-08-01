Відома модель Тіна Кунаки, нова дружина Венсана Касселя, з'явилася на світському заході в чорній сукні

Вчора пройшла благодійна гала-вечеря Unicef. З цієї нагоди на острів прибули багато зірок, в тому числі і моделі. Засвітилися перед фотографами і Емілі Ратаковскі, Тіна Кунакі, Хайді Клум та інші красуні.

Тіна Кунакі ж привернула увагу аудиторії досить сміливим рішенням в плані вбрання-вона одягла сукню з максимальним вирізом на животі і показала розкішний засмаглий прес. Після народження дитини фігура дівчини нітрохи не зіпсувалася.

У розділі Сторі Тіна представила кілька відео і фото з вечора, а також засвітилася в компанії красунь-колег і пройшлася з ними по доріжці. Вихід у світ не залишився непоміченим шанувальниками, які були здивовані зовнішнім виглядом Кунаки.

Як можна помітити, головними акцентами на фото зірки залишаються її форми, які зірка отримала завдяки тренуванням і харчуванню. Класичний наряд без принтів і малюнків зробив образ Кунакі більш стриманим.

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