Известная модель Тина Кунаки, новая супруга Венсана Касселя, появилась на светском мероприятии в черном платье
Вчера прошел благотворительный гала-ужин Unicef. По этому случаю на остров прибыли многие звезды, в том числе и модели. Засветились перед фотографами и Эмили Ратаковски, Тина Кунаки, Хайди Клум и другие красотки.
Тина Кунаки же привлекла внимание аудитории довольно смелым решением в плане наряда- она надела платье с максимальным вырезом на животе и показала роскошный загорелый пресс. После рождения ребенка фигура девушки ничуть не испортилась.
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В разделе Стори Тина представила несколько видео и фото с вечера, а также засветилась в компании красавиц-коллег и прошлась с ними по дорожке. Выход в свет не остался незамеченным поклонниками, которые были удивлены внешнему виду Кунаки.
Как можно заметить, главными акцентами на фото звезды остаются ее формы, которые звезда получила благодаря тренировкам и питнию. Классический наряд без принтов и рисунков сделал образ Кунаки более сдержанным.
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