Французская модель Тина Кунаки, которая вышла замуж за актера Венсана Касселя, впечатлила необычным хобби

Как передает Politeka.net, 24-летняя модель опубликовала у себя в Инстаграм селфи, на котором позировала в шлеме для занятий единоборствами. Хрупкая красотка натянула шлем на голову, скрыв свое прекрасное лицо.

«Успокаиваюсь», - загадочно подписала фото модель.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прекрасный боксер», «Боец Тити», «Истребитель», «Тебе очень идет», «Не хотел бы вставать с тобой в пару», «Отличный боец», «Слишком красива для такого спорта», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тина Кунаки вышла замуж за звездного мужа в 2018 году. До свадьбы парочка встречалась два года. Супруги воспитывают дочку Амазони, которая родилась в 2019 году. Как рассказывали звезды в интервью, они познакомились на Ибице. При этом Тина даже не знала, что Кассель известный актер.

Напомним, что Тина Кунаки в платье с оригинальным вырезом впечатлила идеальным прессом: фото.

А еще Politeka писала, что Тина Кунаки в тесном платье показала свою главную гордость: «Лучше всех».

Также Politeka сообщала, что Тина Кунаки в бикини похвасталась фигурой: кадры возле бассейна.