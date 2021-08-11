Французская модель Тина Кунаки, которая вышла замуж за актера Венсана Касселя, впечатлила необычным хобби
Как передает Politeka.net, 24-летняя модель опубликовала у себя в Инстаграм селфи, на котором позировала в шлеме для занятий единоборствами. Хрупкая красотка натянула шлем на голову, скрыв свое прекрасное лицо.
«Успокаиваюсь», - загадочно подписала фото модель.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Прекрасный боксер», «Боец Тити», «Истребитель», «Тебе очень идет», «Не хотел бы вставать с тобой в пару», «Отличный боец», «Слишком красива для такого спорта», - пишут пользователи сети.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
ЧП на съемках шоу "Співають всі", ведущий и судья упали со сцены: момент попал на видео
Остановилось сердце величайшего спортсмена: "Одержал наибольшее количество побед"
Янина Соколова, поборовшая рак, написала письмо своей неродившейся дочери: "Мурашки по коже"
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Как известно, Тина Кунаки вышла замуж за звездного мужа в 2018 году. До свадьбы парочка встречалась два года. Супруги воспитывают дочку Амазони, которая родилась в 2019 году. Как рассказывали звезды в интервью, они познакомились на Ибице. При этом Тина даже не знала, что Кассель известный актер.
Напомним, что Тина Кунаки в платье с оригинальным вырезом впечатлила идеальным прессом: фото.
А еще Politeka писала, что Тина Кунаки в тесном платье показала свою главную гордость: «Лучше всех».
Также Politeka сообщала, что Тина Кунаки в бикини похвасталась фигурой: кадры возле бассейна.