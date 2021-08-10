24-річна модель Тіна Кунаки, яка вийшла заміж за відомого актора Венсана Касселя, вразила своїм неймовірним волоссям

Як передає Politeka.net, Кунакі родом з Франції, хоча в її крові є італійське та африканське коріння. Її незвичайна зовнішність і зірковий чоловік дозволили дівчині дуже швидко стати популярною. Сьогодні Кунакі активно знімається для журналів і модних брендів.

На свіжих фото, які з'явилися в Instagram красуні, вона у всій красі продемонструвала своє неслухняне волосся. Справа в тому, що шевелюра Тіни настільки некерована, що без укладки вона досягає неймовірних обсягів. Для фото модель позувала в обтягуючій сукні по фігурі, але всі погляди були прикуті до її волосся.

"Достатньо", - коротко підписала фото модель.

У коментарях зірці залишили масу відгуків.

"Краще за всіх", "цього ніколи не буває, дитинко", "Так багато причин, чому ти моя улюблена", "Яка неймовірна жінка", "Від тебе неможливо відірвати погляд", "Вау це волосся! Я люблю!", "Шалено красива", "Моя королева", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кунакі задерла кофтинку, показавши, що ховає під одягом: "розкішна".

Раніше Politeka писала, що Тіна Кунакі в купальнику похвалилася розкішною фігурою: фото біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кунакі в сукні з вирізом на животі засвітила ідеальні пропорції.