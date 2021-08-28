Супермодель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, порадовала многочисленную армию поклонников ярким кадром

Как известно, Кассель старше своей возлюбленной на 30 лет, но это не мешает им быть счастливыми. У парочки подрастает двухлетняя дочь, да и свои чувства они не скрывают, демонстрируя семейную идиллию на камеру.

В своем новом посте в Инстаграм Кунаки опубликовала свежее фото, на которм позировала вместе с супругом, передает Politeka.net. Модель была в вязаном облегающем платье молочного оттенка. Венсан, в красном свитере и коричневом плаще, "подтянул" к себе супругу, страстно посмотрев ей в глаза.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов: "Мои зайчики ❤️❤️"; "Совершенство 🔥🔥🔥"; "Самые❤️"; "Эти двое❤️"; "Слишком красиво 💎💎💎"; "Вам вместе чудесно 😍".

Стоит отметить, свою потрясающую и необычную внешность Кунаки получила от родителей. Ее мама по происхождению - итальянка, а отец - африканец, родившийся в Марокко, но выросший во Франции.

Красотка покорила лучшие европейские подиумы и засветилась в рекламе ведущих модных брендов всего за пару лет. Но мировую известность ей принесла вовсе не карьера, а брак с Касселем, который после развода с Моникой Белуччи уже и не надеялся встретить новую любовь.

Напомним, Кунаки в купальнике растаяла в объятиях Венсана Касселя, показав свои настоящие чувства

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