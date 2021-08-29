Модель Тина Кунаки, новая супруга актера из Франции Венсана Касселя, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки вышла замуж за венсана Касселя несколько лет назад. 24-летняя девушка уже успела родить французскому актеру дочь по имени Амазони. Но красотка сохранила роскошную фигуру и активно ее демонстрирует в Инстаграм, где ведет микроблог.

На новом фото, которое девушка опубликовала в Инстаграм, красотка была в розовом мини-бикини на веревочках. Тина сидела у бассейна, наслаждаясь солнышком. Кунаки показала несколько фото, чтобы фанаты смогли полноценно насладится фигурой девушки. Как можно понять, красотка сейчас отдыхает на Ибице, судя по геолокации.

"В конце лета", - написала Тина под фото и видео.

Фанаты поставили более 45 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вернись ко мне", "Атомный удар", "Нереальная женщина!", "Что здесь происходит", "Ты великолепна", "Ты моя любимая девушка".

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