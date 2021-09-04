Западная модель Тина Кунаки отправилась на Венецианский кинофестиваль, где порадовала эффектным образом

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки вышла замуж за знаменитого актера Венсана Касселя еще в 2017 году. Девушка уже успела родить актеру наследницу, которую назвали Амазони. Но красотка уже успела привести свою фигуру в порядок и снова покоряет видом на светских мероприятиях. Тина решила показать в Инстаграм, как проходит Венецианский кинофестиваль.

На фотографиях Тина появилась в стильном платье, которое идеально подчеркнуло фигуру девушки. Кунаки дополнила образ босоножками на приличном каблуке, а кудрявые волосы решила не выпрямлять. Девушка опубликовала множество сторисов, на которых продемонстрировала свой роскошный образ.

Интересно, что на данном мероприятии присутствует и бывшая Венсана Касселя - Моника Беллуччи.

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