Молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки показала роскошный образ на радость фанатам
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки вышла замуж за французского актера в 2017 году. Девушка является успешной моделью, и хоть не так давно родила актеру дочь, которую решили назвать Амазони, продолжает участвует в съемках. А на днях Тина отправилась на Венецианский кинофестиваль, где присутсвовала и бывшая Касселя - Моника Беллуччии. Не забывает Кунаки ои об Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых кадрах Тина позировала в платье с вырезом и открытой спиной. Красотка опубликовала несколько фотографий, демонстрируя свое молодое тело. На другом сторис красотка нагнулась, впечатляя роскошными формами и ярким мейкапом.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с автором публикации.
Напомним, новая супруга французского актера Венсана Касселя вслед за Моникой Беллуччи заблистала на Венецианском кинофестивале
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