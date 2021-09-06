Молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки показала роскошный образ на радость фанатам

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки вышла замуж за французского актера в 2017 году. Девушка является успешной моделью, и хоть не так давно родила актеру дочь, которую решили назвать Амазони, продолжает участвует в съемках. А на днях Тина отправилась на Венецианский кинофестиваль, где присутсвовала и бывшая Касселя - Моника Беллуччии. Не забывает Кунаки ои об Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых кадрах Тина позировала в платье с вырезом и открытой спиной. Красотка опубликовала несколько фотографий, демонстрируя свое молодое тело. На другом сторис красотка нагнулась, впечатляя роскошными формами и ярким мейкапом.

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Напомним, новая супруга французского актера Венсана Касселя вслед за Моникой Беллуччи заблистала на Венецианском кинофестивале

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