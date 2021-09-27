Модель Тина Кунаки, молодая супруга актера Венсана Касселя, показала, как проводит время ночью
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является французской моделью. Несколько лет назад молодая звезда вышла замуж за легендарного актера Венсана Касселя. У пары есть маленькая дочь Амазони. Не забывает Кунаки и об Инстаграм, где делится с сотнями тысяч фанатов всем интересным.
На новых фото, которые Тина опубликовала у себя в профиле, Кунаки была в приталенном платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Модель сфотографировалась с несколькими известными людьми, но мужа среди них не было. Как можно понять, Тина была ночью на вечеринке.
"Захватывающая", "Раньше, чем редко", "От вашей костной структуры захватывает дух", "Такая красивая", "Дива", "Удивительная", "Беременная!", "Просто волшебная модель".
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