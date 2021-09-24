Французская 24-летняя модель Тина Кунаки, новая супруга Венсана Касселя, показала, как развлекается

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки несколько лет назад вышла за знаменитого французского актера Венсана Касселя. У пары уже есть малышка-дочь, которую назвали Амазони. А недавно Кунаки отправилась на Венецианский кинофестиваль, где присутствовала и бывшая Касселя - Моника Беллуччии.

Не забывает Тина и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится с фанатами самым интересным. На новом видео, которое Кунаки опубликовала в сторис, красотка была в блестящем мини-платье. Модель развернулась, устроив танцы.

На втором фото Тина уже сидела в автомобиле, надев другое платье. Красотка вытянула ноги в босоножках, впечатлив их длинной. В момент фотографии Кунаки взаимодействовала с телефоном и не смотрела в камеру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии.ю ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, новая супруга Венсана Касселя поделилась, как развлекается в Венеции с другим молодым человеком

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