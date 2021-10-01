Західна модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, вирушила на модну виставку

Як пише Politeka.net, Венсан Кассель після розлучення в 2013 році з розкішною Монікою Беллуччі довгий час не одружився. Але в 2018 році легендарний французький актор вирішив одружитися на молодій моделі тіні Кунакі. У пари вже з'явилася маленька дочка Амазоні, якій зараз всього два рочки. Малятко не заважає молодий Кунакі і далі блищати на обкладинках журналу і відвідувати світські заходи.

Цього разу Тіна відвідала виставку "Mugler Couturissime". Кунаки для вечора одягла міні-сукню з прозорими частинами, а волосся зібрала в хвостик. Зірка опублікувала кілька знімків і показала себе, а також манекени з цікавими дизайнами нарядів.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна моя перлина", "хороша твоя фотографія", "Омг, досконалість", "завжди ідеально, ідеальна Краса".

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