Французская модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя восхитила внешним видом в черном корсетном платье
Как пишет Politeka.net, успешная модель, которая четыре года назад вышла замуж за французского актера часто красуется на публике в одежде от известных брендов, стоимость которых оценивается в десятки, тысяч долларов.
Вот и сейчас красотка появилась на фото в платье из коллекции кутюрье Alexandre Vauthier.
Тина Кунаки одела черное платье-футляр на тоненьких бретельках, которое сделало ее фигуру похожей на песочные часы.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Поезд с пассажирами сошел с рельсов, есть жертвы и много пострадавших: что известно
Могилевская показала, как они общались с Русланой за кулисами «Співають всі»: «До сих пор помню, как она…»
Бой Усика - Джошуа за звание чемпиона мира: самые яркие моменты и кто победил
"У Дана есть Тина, а у Светы Никита": фото Балана с красивой блондинкой переполошило Сеть
Наряд был эффектно задрапирован прозрачным тюлем, а объем на бюсте и подоле создали оборки.
На фото компанию Тине создали три молодых парня, очевидн модели.
"Единство и вечность", - подписала снимок жена Касселя.
Поклонники оценили роскошный образ красотки. Всего за час ей поставили свыше 40 тысяч лайков.
"Такая возвышенная",
"Очаровательно", - пишут они.
Напомним, что молодая жена Венсана Касселя изумила видом в платье с вырезом и открытой спиной
Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя вслед за Моникой Беллуччи засверкала на Венецианском кинофестивале
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя понежилась у бассейна в миниатюрном бикини