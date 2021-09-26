Французская модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя восхитила внешним видом в черном корсетном платье

Как пишет Politeka.net, успешная модель, которая четыре года назад вышла замуж за французского актера часто красуется на публике в одежде от известных брендов, стоимость которых оценивается в десятки, тысяч долларов.

Вот и сейчас красотка появилась на фото в платье из коллекции кутюрье Alexandre Vauthier.

Тина Кунаки одела черное платье-футляр на тоненьких бретельках, которое сделало ее фигуру похожей на песочные часы.

Наряд был эффектно задрапирован прозрачным тюлем, а объем на бюсте и подоле создали оборки.

На фото компанию Тине создали три молодых парня, очевидн модели.

"Единство и вечность", - подписала снимок жена Касселя.

Поклонники оценили роскошный образ красотки. Всего за час ей поставили свыше 40 тысяч лайков.

"Такая возвышенная",

"Очаровательно", - пишут они.

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