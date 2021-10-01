Западная модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, отправилась на модную выставку

Как пишет Politeka.net, Венсан Кассель после развода в 2013 году с роскошной Моникой Беллуччи долгое время не женился. Но в 2018 году легендарный французский актер решил жениться на молодой модели Тине Кунаки. У пары уже появилась маленькая дочь Амазони, которой сейчас всего два годика. Малышка не мешает молодой Кунаки и далее блистать на обложках журнала и посещать светские мероприятия.

В этот раз Тина посетила выставку "Mugler Couturissime". Кунаки для вечера надела мини-платье с прозрачными частями, а волосы собрала в хвостик. Звезда опубликовала несколько снимков и показала себя, а также манекены с интересными дизайнами нарядов.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная моя жемчужина", "Хорошая твоя фотография", "Омг, совершенство", "Всегда идеально, идеальная красота".

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