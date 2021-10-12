Відома французька модель Тіна Кунакі, дружина актора Венсана Касселя, вразила шанувальників розкішним образом в незвичайному вбранні в центрі Мілана.

Як відомо, в 2018 році Кунакі вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя, який раніше був одружений на Моніці Беллуччі. Незважаючи на велику різницю у віці, модель і актор щасливі в шлюбі, і разом виховують маленьку дочку Амазоні. Дитина не заважає Кунакі будувати свою кар'єру: модель бере активну участь в зйомках і різних дизайнерських проектах.

Як пише Politeka.net, Кунакі порадувала шанувальників новою порцією ефектних кадрів на своїй сторінці в Instagram. Модель показала, як прогулялася по нічному центру одного з головних міст у світі моди – Мілана.

На тіні був незвичайний наряд від відомого бренду. Так, модель пройшлася по місту в сукні з блискучою тканини з строкатим принтом. Вирізи на боках і спині зробили наряд схожим більше на костюм з обтягуючої спідниці і топа, а срібляста бахрома на рукавах надала образу родзинки.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких кадрів.

"Унікальна", "це обличчя! Це тіло і ця спина, просто вау", "Богиня", "ти чудова", "Бийте тривогу", "така гаряча", - пишуть люди.

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