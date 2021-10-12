Известная французская модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, впечатлила поклонников роскошным образом в необычном наряде в центре Милана.
Как известно, в 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, который ранее был женат на Монике Беллуччи. Несмотря на большую разницу в возрасте, модель и актер счастливы в браке, и вместе воспитывают маленькую дочь Амазони. Ребенок не мешает Кунаки строить свою карьеру: модель принимает активное участие в съемках и различных дизайнерских проектах.
Как пишет Politeka.net, Кунаки порадовала поклонников новой порцией эффектных кадров на своей странице в Инстаграм. Модель показала, как прогулялась по ночному центру одного из главных городов в мире моды – Милана.
На Тине был необычный наряд от известного бренда. Так, модель прошлась по городу в платье из сверкающей ткани с пестрым принтом. Вырезы на боках и спине сделали наряд похожим больше на костюм из обтягивающей юбки и топа, а серебристая бахрома на рукавах придала образу изюминки.
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Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких кадров.
«Уникальная», «Это лицо! Это тело и эта спина, просто вау», «Богиня», «Ты восхитительная», «Бейте тревогу», «Такая горячая», - пишут люди.
Напомним, молодая жена Венсана Касселя в мини-платье сверкнула красотой на выставке.
Как сообщала Politeka, молодая жена Венсана Касселя показала, как развлекается без мужа ночью.
Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя в компании мужчин показала самый "сок".