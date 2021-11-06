Відома танцівниця і головний хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко подражнила українців кадрами із зіркою "Сватів", яка з'явиться в новому випуску шоу.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася кадрами зі знімального майданчика у своїх сторіз. Як стало відомо раніше, в новому випуску» Танці з зірками«, який вийде в ефір 7 листопада, з'явиться популярна українська актриса Анна Кошмал, яку багато хто знає як виконавицю ролі Женьки в серіалі "Свати".
У своєму Instagram Шоптенко показала, як Анна репетирує танець з хореографом.
"Чекаєте на паркеті пару Кошмал - Прохоров? Я так", - написала Шоптенко.
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
Дружина продюсера "Квартал 95" після трагічної звістки не змогла мовчати: "Він вже не повернеться..."
Сім'я з п'ятьма дітьми потрапила в сильне ДТП, кадри з місця: "Довелося вирізати тіла..."
Загрузлий в боргах співак і зірка "Майстер Шеф" Амадор Лопес ледь не опинився на вулиці: "Мало хто про це знав"
13-річна дочка Євгена Кошового стала виглядати старшою за маму, українці збентежені: "Що зробили з дівчинки..."
На кадрах Кошмал танцювала в червоно-чорній сукні з відкритою спиною. Актриса явно була залучена в репетицію.
Шоптенко також показала себе на знімальному майданчику.
Кошмал візьме участь в "Танцях" в рамках відкритого кастингу, завдяки якому глядачі самі зможуть вибрати учасників наступного сезону.
У попередньому ефірі учасниками цього кастингу стала пара Михайло Заливако - Анна Богдан. Вони виступили на паркеті разом з іншими учасниками шоу.
Нагадаємо, екс-дружина Дікусара Шоптенко розповіла про страждання зірок на "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, Шоптенко з» Танців з зірками " показала, з ким підкорювала паркет до Дикусара.
Також Politeka писала, що Шоптенко чесно розповіла, скільки часу забирає постановка танцювального шоу.