"Я - так"

Відома танцівниця і головний хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко подражнила українців кадрами із зіркою "Сватів", яка з'явиться в новому випуску шоу.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кадрами зі знімального майданчика у своїх сторіз. Як стало відомо раніше, в новому випуску» Танці з зірками«, який вийде в ефір 7 листопада, з'явиться популярна українська актриса Анна Кошмал, яку багато хто знає як виконавицю ролі Женьки в серіалі "Свати".

У своєму Instagram Шоптенко показала, як Анна репетирує танець з хореографом.

"Чекаєте на паркеті пару Кошмал - Прохоров? Я так", - написала Шоптенко.

На кадрах Кошмал танцювала в червоно-чорній сукні з відкритою спиною. Актриса явно була залучена в репетицію.

Шоптенко також показала себе на знімальному майданчику.

Кошмал візьме участь в "Танцях" в рамках відкритого кастингу, завдяки якому глядачі самі зможуть вибрати учасників наступного сезону.

У попередньому ефірі учасниками цього кастингу стала пара Михайло Заливако - Анна Богдан. Вони виступили на паркеті разом з іншими учасниками шоу.

Нагадаємо, екс-дружина Дікусара Шоптенко розповіла про страждання зірок на "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з» Танців з зірками " показала, з ким підкорювала паркет до Дикусара.

Також Politeka писала, що Шоптенко чесно розповіла, скільки часу забирає постановка танцювального шоу.