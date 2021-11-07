Надя Дорофєєва скасовує свої виступи і причина цьому - не тільки посилення карантинних обмежень у містах, а й погіршення стану здоров'я зірки української сцени.

Як повідомляє Politeka.net, Надю Дорофєєву госпіталізували через раптове погіршення здоров'я. Про це повідомляється в Stories на офіційному акаунті Дорофєєвої в Instagram.

Де саме мало відбутися шоу зірки точно невідомо. Після відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом в Португалії виконавиця вирушила з концертами до Єгипту.

Зараз артистка знаходиться в госпіталі. Даних про її стан не надали, повідомивши лише, що співачку обстежують лікарі.

"У зв'язку з раптовим погіршенням стану здоров'я співачки Dorofeeva концерт, запланований на 6 листопада 2021 року, не відбудеться. Зараз вона знаходиться в госпіталі і проходить обстеження", - сказано в повідомленні.

Варто нагадати, що співачка здобула популярність завдяки участі в групі "Время і Стекло" з Олексієм Завгороднім. Дует проіснував 10 років, і в 2020 році вони вирішили піти кожен своєю дорогою. Надя Дорофєєва вже встигла випустити альбом, який називається Dofamin.

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