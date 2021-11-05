Мама популярной украинской певицы Нади Дорофеевой, которая строит успешную сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA, сделала важное признание перед поклонниками певицы.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя известная украинская певица Надя Дорофеева родилась в городе Симферополь. Надя с раннего детства занялась музыкой, участвовала в разных вокальных проектах, а широкую популярность получила как участница группы "Время и стекло", где пела вместе с Позитивом (Алексей Завгородний). После распада группы начала успешную сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA.

В своем Instagram Надя часто показывает поклонникам свою жизнь, рассказывает о подготовке к выступлениям и делится личными фотографиями и видео. На этот раз Дорофеева записала несколько сторис с самолета со своей мамой Ольгой, которая является тур-менеджером певицы.

"Значит сидим мы с мамой вот здесь-вот и мама на меня смотрит и говорит: "Хорошо, что я аборт не сделала", - сквозь смех рассказала певица.

Ранее Politeka писала, что Надя Дорофеева прямо в постели высмеяла маленький размер у Дантеса: "Ты сеешь во мне комплексы".

Напомним, что Надя Дорофеева усомнилась в чувствах Дантеса и заговорила об измене: "Бежать надо".

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева внезапно открыла главный секрет всех артистов: куда девают цветы после концертов.