Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася одкровеннями з українцями, торкнувшись свого чоловіка також виконавця Володимира Дантеса.
Відома артистка вже більше 10 років перебуває у відносинах з Володимиром Дантесом, передає Politeka.net.
Співак, можна сказати, з першого погляду закохався в Надю. Пара швидко стала жити разом, а через кілька років одружилася.
Примітно, що подружжя часто один одного "підколюють" на тему дітей, яких поки не планують, і на тему почуттів один до одного.
У нових сторіс співачка поспілкувалася з українцями, відповівши на їхні найцікавіші запитання. Артистка підкріплювала записи знімками, знятими на пляжі, в тому числі з Дантесом.
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Зокрема, Дорофєєва на питання, чи любить її чоловік відповіла: "Сумніваюся". На фото артист присів на пісок і посміхався, коли над ним схилилася Надя.
Також артистка в іншому пості заговорила про фактор, через який припинила б спілкування з людиною.
"Зрада. Від таких людей бігти треба",- написала Надя Дорофєєва.
Зазначимо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес разом з 2011, а в 2015-му - вони зіграли весілля. За словами Дорофєєвої, вони будуть серйозно думати про дітей, коли будуть готові, а не під тиском суспільства.
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