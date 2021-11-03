Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася одкровеннями з українцями, торкнувшись свого чоловіка також виконавця Володимира Дантеса.

Відома артистка вже більше 10 років перебуває у відносинах з Володимиром Дантесом, передає Politeka.net.

Співак, можна сказати, з першого погляду закохався в Надю. Пара швидко стала жити разом, а через кілька років одружилася.

Примітно, що подружжя часто один одного "підколюють" на тему дітей, яких поки не планують, і на тему почуттів один до одного.

У нових сторіс співачка поспілкувалася з українцями, відповівши на їхні найцікавіші запитання. Артистка підкріплювала записи знімками, знятими на пляжі, в тому числі з Дантесом.

Зокрема, Дорофєєва на питання, чи любить її чоловік відповіла: "Сумніваюся". На фото артист присів на пісок і посміхався, коли над ним схилилася Надя.

Також артистка в іншому пості заговорила про фактор, через який припинила б спілкування з людиною.

"Зрада. Від таких людей бігти треба",- написала Надя Дорофєєва.

Зазначимо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес разом з 2011, а в 2015-му - вони зіграли весілля. За словами Дорофєєвої, вони будуть серйозно думати про дітей, коли будуть готові, а не під тиском суспільства.

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