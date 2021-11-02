Співачка Надя Дорофєєва, яка була солісткою групи "Время и Стекло", показала, як прогулялася біля моря, а також відповіла на питання, про стосунки з колишнім партнером Олексієм Завгороднім (Позитив).

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною співачкою завдяки дуету "Время и Стекло", в якому співала разом з Олексієм Завгороднім, який взяв псевдонім Позитив. Група припинила існування 11 березня, коли було офіційно оголошено про розпад групи. Зараз Надя активно будує сольну кар'єру і веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Дорофєєва вирішила цього разу відповісти в сторісах на питання фанатів.

"Ти спілкуєшся з Льошею Позитивом?", - було поставлено питання.

"Звичайно, але по правді кажучи, рідко. У кожного свої проекти і життя. Але ось бачилися сьогодні на студії. Було дуже тепло. Радіємо один одному. Це приємно", - написала Надя, тегнула Олексія і поставила сердечко.

Також Дорофєєва опублікувала фото, на якому гуляла по березі моря.

А Олексій опублікував фото із зустрічі, про яку писала Надя.

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