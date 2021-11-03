Українська співачка Надя Дорофєєва показала себе з чоловіком, Володимиром Дантесом, в ліжку і влаштувала опитування на тему особливості зовнішності свого чоловіка.
Як пише Politeka.net, знаменитість звернулася до шанувальників у нових сторіз. Так, Надя вирішила показати себе з чоловіком в спальні. На кадрах вони лежали поруч у ліжку, і співачка зі сміхом коментувала зовнішність чоловіка.
"Дуже важливе нічне опитування, друзі! Я вважаю, що у Володимира дуже маленькі губи ... згодні?", - поцікавилася Дорофєєва, не стримавши сміху.
Після цього Дантес відвернувся від неї.
"Навіщо ти сієш в мені комплекси? Маленькі губи!",- пробурмотів він і теж розсміявся.
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Судячи з його реакції, він поставився до опитування дружини з гумором.
"Значить, друзі, щоб всі ви знали: до вечора у всіх людей губи всихають. Ось справжня причина. Не турбуйтеся, якщо раптом у вас теж маленькі губи", - підбадьорила передплатників Надя.
Наостанок вона опублікувала фото з губами Дантеса.
"Доброї ночі всім. І пам'ятайте, що завтра ваші губи стануть більше", - підписала знімок співачка.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва засумнівалася в почуттях Дантеса і заговорила про зраду.
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