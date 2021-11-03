Українська співачка Надя Дорофєєва показала себе з чоловіком, Володимиром Дантесом, в ліжку і влаштувала опитування на тему особливості зовнішності свого чоловіка.

Як пише Politeka.net, знаменитість звернулася до шанувальників у нових сторіз. Так, Надя вирішила показати себе з чоловіком в спальні. На кадрах вони лежали поруч у ліжку, і співачка зі сміхом коментувала зовнішність чоловіка.

"Дуже важливе нічне опитування, друзі! Я вважаю, що у Володимира дуже маленькі губи ... згодні?", - поцікавилася Дорофєєва, не стримавши сміху.

Після цього Дантес відвернувся від неї.

"Навіщо ти сієш в мені комплекси? Маленькі губи!",- пробурмотів він і теж розсміявся.

Судячи з його реакції, він поставився до опитування дружини з гумором.

"Значить, друзі, щоб всі ви знали: до вечора у всіх людей губи всихають. Ось справжня причина. Не турбуйтеся, якщо раптом у вас теж маленькі губи", - підбадьорила передплатників Надя.

Наостанок вона опублікувала фото з губами Дантеса.

"Доброї ночі всім. І пам'ятайте, що завтра ваші губи стануть більше", - підписала знімок співачка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва засумнівалася в почуттях Дантеса і заговорила про зраду.

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