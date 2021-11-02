Співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників одкровенням, що вона робить з квітами від фанатів після своїх концертів.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита співачка Надя Дорофєєва, яка близько року тому почала свою сольну кар'єру після розпаду групи "Время и Стекло", поділилася з фанатами таємницею всіх артистів. Так, у своєму Instagram зірка розповіла, куди дівають квіти від глядачів після концертів.

За словами Наді, забрати з собою численні букети просто неможливо, так як на гастролях вони весь час переїжджають з міста в місто. Однак все одно намагаються дати квітам друге життя. "Артисти забирають з собою в готель максимум пару букетів. Решту ми намагаємося завжди роздарувати: офіціантам, персоналу в готелі, працівникам концертного майданчика", - розкрила таємницю співачка.

При цьому Дорофєєва натякнула фанатам, щоб хотіла отримувати замість квітів на своїх концертах: "чесно – якби замість букетів глядачі кожен раз дарували мені шкарпетки, я була б дуже щаслива, тому що вони не пропадають".

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