Надя Дорофеева отменяет свои выступления и причина этому - не только усиление карантинных ограничений в городах, но и ухудшение состояния здоровья звезды украинской сцены.

Как сообщает Politeka.net, Надю Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщается в Stories на официальном аккаунте Дорофеевой в Instagram.

Где именно должно было состояться шоу звезды точно неизвестно. После отдыха с мужем Владимиром Дантесом в Португалии исполнительница отправилась с концертами в Египет.

Сейчас артистка находится в госпитале. Данных о ее состоянии не предоставили, сообщив лишь, что певицу обследуют врачи.

"В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья певицы Dorofeeva концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, не состоится. Сейчас она находится в госпитале и проходит обследование", — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Надя Дорофеева уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin.

Напомним, Надя Дорофеева усомнилась в чувствах Дантеса и заговорила о предательстве.

Как сообщала Politeka, мама Нади Дорофеевой порадовалась при дочери, что не сделала аборт.

Также Politeka писала, Надя Дорофеева прямо в постели высмеяла маленький размер у Дантеса.