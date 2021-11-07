Популярна співачка Оля Полякова на шоу "Маска" станцювала сміливий танець з хлистом для артиста Андрія Данилка, відомого під творчим амплуа Вєрки Сердючки.

Спершу виконавиця виляла тазом, а потім обняла Данилко за шию і провела по ньому хлистом. В інтерв'ю на Уoutube-каналі "Маска. Україна" після ефіру співачка зізналася, як спокушає Андрія Данилка і в чому секрет її успіху (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Вся моя жіноча енергія прошибає навіть Андрія Михайловича", - пояснила Оля Полякова.

Також співачка зробила припущення, що в одній з масок захований артист Віталій Козловський.

"Нам давали підказку, що є зірка, яка виставила своє відверте фото. Я відразу ж згадала Віталія Козловського, коли він позував з закинутими ручками і без одягу, з сердечком на одному місці. Мені здається в цьому сезоні він повинен бути", - заявила Оля Полякова.

Варто відзначити, що артистка для зйомок "Маски" приміряла спокусливий лук: обтягуючу шкіряну сукню з численними зав'язками чорного кольору. Ліф сукні був контрастного червоного кольору, такого ж, як і перука Полякової.

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