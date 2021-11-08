Софія Ротару має квартиру в Києві, яка знаходиться недалеко від Софіївського собору, займався апартаментами її син Руслан і відомий київський архітектор Андрій Коструба.

Як повідомляє Politeka.net, син часто гостює у мами, але у нього є і своє житло - одним знімком зі свого будинку Руслан поділився на особистій сторінці в Instagram.

Пандемія коронавірусу, що торкнулася весь світ, схвилювала кожного. І якщо багато артистів намагаються підтримувати зв'язок з підписниками в Instagram, то деякі вирішили піти в ізоляцію і від соціальних мереж. Серед таких - Ротару. Тим часом її син Руслан активно веде сторінку в мережі Instagram.

Що стосується стилю, то Руслан явно віддає перевагу класиці. Він не любить перевантажувати простір кімнат меблями, але любить милі штучки, що надають житлу вишукану неповторність і відображають смак господаря. На стінах можна побачити картини - на яких переважають пейзажі.

По центру біля крісла картина стоїть на полотні - це портрет матері Руслана - Софії Ротару. Син не може часто бачитися з нею і дуже сумує, але портрет дає йому можливість відчути, що мама поруч.

Вітальня має бежеву гаму і коричневі меблі. У центрі кімнати стоїть журнальний столик і крісло, на якому розмістився домашній улюбленець Руслана - білий кіт.

Нагадаємо, рідна сестра Ротару, у якої підозрювали онкологію, розповіла правду про стан співачки.

Також Politeka повідомляла, що 74-річну Ротару в Берліні показали поблизу і без ретуші.