Неоднократно известную певицу Софию Ротару публика "ложила в больницу" и даже "хоронила". Что в этом правда, а что нет, раскрыла ее младшая сестра, тоже артистка, Аурика Ротару.

63-летняя Аурика Михайловна дала интервью YouTube-блогерше DOROTYE, передает Politeka.net.

Разговор зашел о состоянии здоровья ее знаменитой сестры. Одно время писали, что София Ротару борется с онкологией, а после ее обморока в Уфе заговорили, что она больна туберкулезом.

Аурика развеяла слухи, опровергнув информацию о заболеваниях сестры. Она надеется, что София Михайловна проживет еще очень долго.

"Это, слава богу, сплетни. Всю жизнь - когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, даже писали одно время, что умерла... Господи, люди! Делать нечего! Слава богу, она здорова и проживет еще долго", - заявила сестра Ротару.

Напомним, информация, что у певицы, якобы серьезные проблемы со здоровьем появилась в Сети еще в 2018-м году. Тогда Ротару, почувствова легкое недомогание во время выступления на корпоративе в Уфе и потеряла сознание. Позднее, выяснилось, что это был всего лишь голодный обморок.

В марте 2019 года появились слухи, что Ротару, которая перестала появляться в свете, больна туберкулезом. А дальше, страшнее - мол, борется с раком.

Концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг тогда эту информацию, рассказав, что певица ежегодно проходит обследования в Германии. Ей делают различные медицинские процедуры, укрепляющие общее состояние здоровья.

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