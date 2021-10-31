Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке, США, внучка Софии Ротару, показала, как тренируется, записав видео.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко решила пойти по стопам легендарной бабушки, пробуя себя в качестве певицы. Также Соня испытывает свои силы в модельном бизнесе, а еще ведет блоги в сети. У Евдокименко есть жених-миллионер, который попал в список Форбс. Не забывает внучка Ротару и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На видео Соня была в топике и штанах. Евдокименко лежала на коврике для занятий и делала упражнения. Блогерка также продемонстрировала растяжку, задрав ногу вверх.
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Тренировка для рук.
3 подхода по 15 раз", - написала Соня.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Люблю", "Гантели на сколько кг?".
Напомним, внучка Софии Ротару очаровала стильным образом в брючном костюме
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