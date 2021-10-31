Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке, США, внучка Софии Ротару, показала, как тренируется, записав видео.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко решила пойти по стопам легендарной бабушки, пробуя себя в качестве певицы. Также Соня испытывает свои силы в модельном бизнесе, а еще ведет блоги в сети. У Евдокименко есть жених-миллионер, который попал в список Форбс. Не забывает внучка Ротару и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На видео Соня была в топике и штанах. Евдокименко лежала на коврике для занятий и делала упражнения. Блогерка также продемонстрировала растяжку, задрав ногу вверх.

"Проведём выходные активно!

Тренировка для рук.

3 подхода по 15 раз", - написала Соня.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Люблю", "Гантели на сколько кг?".

Напомним, внучка Софии Ротару очаровала стильным образом в брючном костюме

А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару сняла свитер и хвастнула тонкой талией в розовом топике

Также Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару показала, как развлекается с женихом-миллионером на Манхэттене





