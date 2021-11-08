София Ротару имеет квартиру в Киеве, которая находится недалеко от Софиевского собора, занимался апартаментами ее сын Руслан и известный киевский архитектор Андрей Коструба.

Как сообщает Politeka.net, сын часто гостит у мамы, но у него есть и свое жилье - одним снимком из своего дома Руслан поделился на личной странице в Instagram.

Пандемия коронавируса, затронувшая весь мир, взволновала каждого. И если многие артисты стараются поддерживать связь с подписчиками в Instagram, то некоторые решили уйти в изоляцию и от социальных сетей. Среди таких – Ротару. Тем временем ее сын Руслан активно ведет страницу в сети Instagram.

Что касается стиля, то Руслан явно отдает предпочтение классике. Он не любит перегружать пространство комнат мебелью, но любит милые вещицы, придающие жилью изысканную неповторимость и отражающие вкус хозяина. На стенах можно увидеть картины - на них преобладают пейзажи.

По центру у кресла картина стоит на почетном месте - это портрет матери Руслана - Софии Ротару. Сын не может часто видеться с ней и очень скучает, но портрет дает ему возможность почувствовать, что мама рядом.

Гостиная имеет бежевую гамму и коричневцю мебель. В центре комнаты стоит журнальный столик и кресло, на котором разместился домашний любимец Руслана - белый кот.

Напомним, родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы.

Также Politeka сообщала, что 74-летнюю Ротару в Берлине показали вблизи и без ретуши.