Сестра певицы Софии Ротару, народная артистка Украины Аурика Ротару откровенно рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.

Так, 63-летняя Аурелия Михайловна стала гостьей YouTube-канала DOROTYE, передает Politeka.net.

Разговор зашел об актуальной нынче проблеме - пандемии коронавируса. По словам сестры Ротару, последний год выдался очень трудным. И не только потому, что нет концертов и она тоскует за зрителями и аплодисментами, но еще и потому, что сама переболела китайской заразой.

Коронавирус пришел в ее дом в апреле этого года. Заболела Аурика и ее зять (дочь с семьей жили на то время вместе с ней из-за карантина).

"Не могу сказать, что легко (перенесла заболевание, - ред.), потому что я неделю лежала дома и думала, что обойдется... Зять, конечно, молодой, он быстро отделался. Ну а я неделю пролежала дома, Настя, дочка, за мной ухаживала, и уколы, и антибиотики, и витамины, но, к сожалению, мне пришлось лечь в больницу. Я еще неделю продержалась в больнице под капельницами... Прокапали меня, вылечили, слава тебе господи. Конечно, дома еще слабость была сильная, долго я выходила из этого состояния, но выкарабкалась", - рассказала Аурика.

А вот кому не удалось пережить недуг - так это ее гитаристу. Певица вспомнила о печальной потере - мужчине было всего 30 с небольшим.

"Молодой парень... Удивляюсь, потому что он не курил, всю зиму нырял в прорубь... и вот, буквально за десять дней он просто сгорел. Он сделал большую ошибку, потому что не обратился сразу к врачам. Он начал сам лечиться дома, а потом, когда его забрали в больницу по "скорой", то уже...", - поделилась сестра Ротару.

Напомним, 74-летнюю Софию Ротару в Берлине показали вблизи и без ретуши, честные фото

А еще Politeka писала, пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры

Также Politeka сообщала, что Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."