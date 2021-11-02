Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару,которая живет в Нью-Йорке, показала малышку и рассказала, как назвала ее.

Как пишет Politeka.net, Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила пойти по пути звездной бабушки и попробовать себя в шоу-бизнесе. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и активно занимается спортом. Также Евдокименко снимает влоги, как развлекается с женихом-миллионером из списка Форбс, а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

Недавно Соня показала, что решилась завести щенка вместе со своим бойфрендом.

Теперь Соня решила ответить на вопросы в сторис.

"Как зовут щеночка?", - спросил один из фанатов.

"Голди", - написала Евдокименко в сторис.

На еще одном сторис Соня ехала в авто. В руках Евдокименко держала Голди. Девушка улыбалась, снимая себя на камеру.

"Голди захватывает Манхэттен", - написала София.

На еще одном сторис Голди игралась с Евдокименко.

Напомним, внучка Ротару показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме

А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару с лифом напоказ впечатлила родителей и брата

Также Politeka сообщала, что счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках



