Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару,которая живет в Нью-Йорке, показала малышку и рассказала, как назвала ее.
Как пишет Politeka.net, Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила пойти по пути звездной бабушки и попробовать себя в шоу-бизнесе. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и активно занимается спортом. Также Евдокименко снимает влоги, как развлекается с женихом-миллионером из списка Форбс, а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.
Недавно Соня показала, что решилась завести щенка вместе со своим бойфрендом.
Теперь Соня решила ответить на вопросы в сторис.
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"Как зовут щеночка?", - спросил один из фанатов.
"Голди", - написала Евдокименко в сторис.
На еще одном сторис Соня ехала в авто. В руках Евдокименко держала Голди. Девушка улыбалась, снимая себя на камеру.
"Голди захватывает Манхэттен", - написала София.
На еще одном сторис Голди игралась с Евдокименко.
Напомним, внучка Ротару показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме
А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару с лифом напоказ впечатлила родителей и брата
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