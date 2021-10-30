Юная внучка культовой украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, продемонстрировала свою решительность в стильном образе, впечатлив отца и брата.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня, которая работает моделью и активно ведет блог из США, поделилась новым снимком в Инстаграм.

На фото девушка позировала в комнате перед огромным окном во всю стену. На ней был стильный наряд от известного бренда. Так, Евдокименко позировала в черном брючном костюме, оставив его пиджак расстегнутым. Можно было заметить, что под ним у девушки только черный лиф в виде очень короткого топа.

Соня направила свой пронзительный взгляд в окно. Рядом с ней туда же смотрел крошечный песик.

«Настроены решительно», - подписала снимок Евдокименко.

На снимок тут же отреагировали ее самые близкие люди. Так, отец модели и единственный сын Ротару, Руслан Евдокименко, написал: «Две бусинки», а брат Сони, Анатолий, оставил под постом сестры сердечко.

Поклонники девушки также не смогли пройти мимо.

«Любо!», «Как зовёте пёсика?», «Ты Моя Богиня восхищаюсь Тобой», «Вау», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, внучка Софии Ротару сняла свитер и хвастнула тонкой талией в розовом топике.

Как сообщала Politeka, счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках.

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