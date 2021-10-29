Легендарная артистка София Ротару в сияющем черном платье и косухе показала стильный образ.
Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий. Напомним, что певица была замужем за Анатолием Евдокименко, в 2002-ом году у него случился инсульт, и он скончался.
Так, на этот раз на фан-аккаунте Софии Ротару опубликовали новое фото. На кадре 74-летняя певица позирует на камеру в шикарном дерзком наряде. На ней черное платье со светоотражающими частицами и того же цвета косуха. Также свой образ она дополнила черными ботфортами.
Фанаты оставили для артистки множество комментариев с комплиментами: "Черный жемчуг", "Превосходное фото", "Обожаю", "Яркая и шикарная София", "София ханум, как всегда шикарная!👍🥰 Шоколадка-мармеладка!", "Доброе утро, удачной пятницы".
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