Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) влаштував запальні танці зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських у своєму будинку.
Відповідне відео знаменитість виклав у себе в Instagram, пише Politeka.net.
Як відомо, на цьому тижні Потап презентував новий хіт ZAVTRA групи MOZGI. Також відомо, що зіркове подружжя любить знімати ролики в інтер'єрах свого розкішного особняка, так що попутно шанувальники можуть ще й заглянути в житло знаменитостей.
На вихідних Потап поділився кумедним роликом, на якому він з дружиною танцюють під нову пісню в домашньому одязі у своїй вітальні.
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Настя одягнена в темний велюровий костюм, злегка розстебнутий на бюсті, а сам Потап одягнувся в широкі штани червоного кольору і білу футболку. На голову репер натягнув шапку з помпоном.
На відео видно спочатку Каменських, яка рухається під ритмічну музику і підспівує, потім в кадрі помічений Потап, який показує крупним планом новорічну прикрасу, а після подружжя весело танцюють і кривляються на камеру.
Нагадаємо, що Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських: "через екран відчувається".
Як повідомляла Politeka, Каменських кокетливо вильнула стегнами в рваних міні-шортах і вразила чоловіка Дорофєєвої: кадри з жаркого Єгипту.
Також Politeka писала, що Каменських показала запальний танець перед камерою в одному купальнику: "Ах, яка жінка!".