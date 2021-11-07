Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як зазвичай дурить на вихідних і як виглядає в спортивному костюмі перед чоловіком вдома.
Настя Каменських вже давно почала вести не тільки Instagram, але і Тік-струм. Причому заради соціальних мереж співачка всіляко експериментує і нерідко знімає відео не за віком.
Каменських часто пробачать припинити знімати подібний контент з кривляннями, адже вона вже не дитина, але артистка нікого не слухає і навіть залучає до записів Потапа. Цього разу, до того як знімати чергове відео з незручними танцями і кривляннями під музику, співачка похвалилася костюмом.
У темному костюмі Каменських покрасувалася перед камерою і для більшої привабливості не посоромилася відкрити зону декольте. Має намір розстебнувши кофту, артистка відразу показала форми.
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Раніше Каменських вирішила провести вечір у ресторані. Вона сиділа за столиком з коктейлем перед собою. Для вечірнього виходу співачка вибрала стильний і спокусливий образ.
Образ Каменських доповнив ефектний макіяж з підкресленими темними тінями очима і помадою теплого нюдового відтінку. Своє розкішне кучеряве волосся співачка залишила розпущеним.
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