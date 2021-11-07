У мережі показали нову сімейну фотографію українського гумористичного актора студії" Квартал 95 " Степана Казаніна
Завжди приємно спостерігати за щасливими парами. Однією з таких є сім'я актора з "Кварталу" Степана Казаніна, якого насправді звуть Сергій.
Шоумен разом з коханою дружиною Наталією перебуває у шлюбі 28 років. Пара виховує двох синів: Степана, який народився в 1998 році і Петра 2010 року народження.
В Instagram-акаунті "Квартал 95" з'явилося нове фото щасливого сімейства, які вибралося на прогулянку осіннім днем. Не забули Казаніни прихопити свого вихованця - собаку породи веймаранер, якого звуть Конор.
"Теплої і затишної неділі, друзі!🍂 » ,- побажали всім своїм шанувальникам кварталівці.
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У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією " Квартал 95. Шанувальники відзначили, що Казаніну дуже пощастило з дружиною, і вони б хотіли, щоб кожному так пощастило.
"Дуже красива сім'я",
"Як вам пощастило з дружиною", - пишуть в мережі.
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