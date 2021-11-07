В сети показали новую семейную фотографию украинского юмористического актера студии "Квартал 95" Степана Казанина

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Одной из таких является семья актера из "Квартала" Степана Казанина, которого на самом деле зовут Сергей.

Шоумен вместе с любимой супругой Натальей состоит в браке 28 лет. Пара воспитывает двух сыновей: Степана, который родился в 1998 году и Петра 2010 года рождения.

В Инстаграм-аккаунте "Квартал 95" появилось новое фото счастливого семейства, которые выбралось на прогулку осенним днем. Не забыли Казанины прихватить своего питомца - собаку породы веймаранер, которого зовут Конор.

«Теплого и уютного воскресенья, друзья!🍂», - пожелали всем своим поклонникам кварталовцы.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией "Квартал 95. Поклонники отметили, что Казанину очень повезло с супругой, и они бы хотели, чтобы каждому так повезло.

"Очень красивая семья",

"Как вам повезло с женой", - пишут в сети.

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