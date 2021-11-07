Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка", все частіше показує цікаві моменти після чергового ефіру шоу, щоб привернути увагу шанувальників.

Зараз на проекті залишилося лише дві учасників, тому в мережі проводять активне голосування на тему того, хто ж стане переможцем в цьому сезоні і чи залишиться Злата в кінці з кимось із чоловіків. Причому одного з фіналістів шанувальники оцінюють вкрай негативно.

"Чи достатньо наше брудне побачення було брудним?» - з іронією запитує Огневич під кадрами з одним зі своїх Фаворитів.

Відзначимо, раніше Макс розлютив мережу своєю поведінкою на попередньому побаченні зі Златою. А цього разу вимазування брудом один одного на пляжі викликало не меншу бурхливу реакцію, так як шанувальники не довіряють фіналісту шоу.

Раніше ми писали, що в останньому ефірі шоу "Холостячка" покинув 41-річний бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк. Багато глядачів і так здогадувалися, що Огневич байдужа до Плахотнюка, але нарешті це підтвердилося.

"Не хочеться заманювати його у відносини, в яких від мене не буде віддачі", - з такими словами Злата відправила Олега додому.

Відзначимо, Плахотнюк був двічі одружений і один раз в тривалих відносинах, в яких у нього народилася дочка. Також у нього є ще одна дитина від другого шлюбу.

Нагадавши, обранця" Холостячки " Злати Огневич вирахували по фото з ресторану

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