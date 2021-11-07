Відомий український співак і телеведучий, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес анонсував вихід шоу, яке він створив з відомим блогером Олексієм Дурнєвим.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото зі зйомок.

"Тут з пилу з жару нове шоу "Пожежа"! Ви нам з @aleksey_durnev надсилали питання, проблеми, щоб ми розібралися разом, а ми так і зробили. Це крутіше відповідей в Instagram))) Дивіться шоу, коментуйте що зайшло/ні, що поліпшити і задавайте свої питання. А ми потім знову зберемося і ще раз відповімо", - підписав фото Дантес.

У коментарях йому залишили багато позитивних відгуків, але не обійшлося і без критики. Багато хто не оцінив, що Дантес почав спільний проект з Дурневим, який має скандальну репутацію.

"Це ж мрія! Дурнєв і Дантес на постійній основі)", «Вова такий органічний в гуморі», «з тобою завжди цікаві шоу», «перестав поважати Дурнєва. Якийсь він став занадто токсичний. Перегинає палицю вже", "Вас люблю, але з Дурневим краще б не робили шоу", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дантес придумав, як помститися Наді Дорофєєвій: "труїла мене".

Як повідомляла Politeka, мама Дантеса раптово звернулася до українців: "не для себе прошу...".

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