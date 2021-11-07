Известный украинский певец и телеведущий, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес анонсировал выход шоу, которое он создал с известным блогером Алексеем Дурневым.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось фото со съемок.

«Тут с пылу с жару новое шоу «Пожежа»! Вы нам с @aleksey_durnev присылали вопросы, проблемы, чтоб мы разобрались вместе, а мы так и сделали. Это круче ответов в инстаграм))) Смотрите шоу, комментируйте что зашло/нет, что улучшить и задавайте свои вопросы. А мы потом опять соберёмся и ещё раз ответим», - подписал фото Дантес.

В комментариях ему оставили много положительных отзывов, но не обошлось и без критики. Многие не оценили, что Дантес начал совместный проект с Дурневым, который имеет скандальную репутацию.

«Это же мечта! Дурнев и Дантес на постоянной основе)», «Вова такой органичный в юморе», «С тобой всегда интересные шоу», «Перестал уважать Дурнева. Какой-то он стал слишком токсичный. Перегибает палку уже», «Вас люблю, но с Дурневым лучше бы не делали шоу», - пишут люди.

Напомним, что Дантес придумал, как отомстить Наде Дорофеевой: "Травила меня".

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