Мама популярної української співачки Наді Дорофєєвої, яка будує успішну сольну кар’єру під псевдонімом DOROFEEVA, зробила важливе зізнання перед шанувальниками співачки.

Як пише Politeka.net, 31-річна відома українська співачка Надя Дорофєєва народилася в місті Сімферополь. Надя з раннього дитинства зайнялася музикою, брала участь у різних вокальних проєктах, а широку популярність отримала як учасниця гурту "Время и стекло", де співала разом із Позитивом (Олексій Завгородній). Після розпаду гурту почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом DOROFEEVA.

У своєму Instagram Надя часто показує шанувальникам своє життя, розповідає про підготовку до виступів та ділиться особистими світлинами та відео. Цього разу Дорофєєва записала декілька сторіс із літака зі своєю мамою Ольгою, яка є тур-менеджером співачки.

"Значить сидимо ми з мамою от тут-от і мама на мене дивиться і каже: "Добре, що я аборт не зробила", - крізь сміх розповіла співачка.

Рaніше Politeka писала, що Надя Дорофєєва прямо в ліжку висміяла маленький розмір у Дантеса: "Ти сієш в мені комплекси".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва засумнівалася в почуттях Дантеса і заговорила про зраду: "Бігти треба".

A ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва раптово відкрила головний секрет всіх артистів: куди дівають квіти після концертів.