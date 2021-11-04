Відомий співак Володимир Дантес вирішив помститися своїй дружині Наді Дорофєєвій за те, що вона висміяла маленький розмір його губ в ліжку.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він згадує, як нещодавно його дружина Надя Дорофєєва його "щемила" за дрібненький розмір губ, і почав їй помститися.

"Так, хлопці. Нещодавно мене Надя цькувала за те, що у мене маленькі губи, як виявляється. Як ви думаєте, якщо я заведу собаку, то це помста Наді?",- запитав Володимир Дантес.

Також артист показав, яку породу собаки хоче завести.

"У мене проблема! Відчуваю різку нестачу цієї собаки вдома", - показав Дантес.

Нагадаємо, співачка, лежачи в ліжку, зі сміхом прокоментувала зовнішність чоловіка.

"Дуже важливе нічне опитування, друзі! Я вважаю, що у Володимира дуже маленькі губи ... згодні?",- поцікавилася Дорофєєва, не стримавши сміху.

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