Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, показав свою маму, яка звернулася до українців з цікавим проханням.
Відомий співак готує шанувальників до концерту, і підключив до цього свою маму, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Популярний артист другого грудня планує дати концерт у Києві, якщо місто вийде з "червоної" зони. Про це Дантес повідомив у своєму Instagram, підкріпивши цікавим відео. На кадрах мама виконавця звернулася до українців.
"Добрий день! Мене звати Марія Олексіївна, можна просто Марія. Я мати артиста відомого, я сподіваюся, що відомого, як Володимир Дантес. Я звертаюся до вас з проханням, але не для себе прошу, звичайно, для синочка, будь ласка. У нього другого грудня концерт, вам нічого не варто прийти на цей концерт, а йому буде приємно і на хлібець знову-таки заробить. І дружину свою Надюшечку звозить на море, дівчинка моря не бачила! Все по океанах!",- заявила жінка.
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У пості артист додав: "Слухайте маму (мою) і приходьте на концерт.
Обожнюю кожного особисто в серці!".
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