Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, показал свою маму, которая обратилась к украинцам с интересной просьбой.
Известный певец готовит поклонников к концерту, и подключил к этому свою маму, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Популярный артист второго декабря планирует дать концерт в Киеве, если город выйдет из "красной" зоны. Об этом Дантес сообщил в своем Инстаграм, подкрепив интересным видео. На кадрах мама исполнителя обратилась к украинцам.
"Добрый день! Меня зовут Мария Алексеевна, можно просто Мария. Я мать артиста известного, я надеюсь, что известного, как Владимир Дантес. Я обращаюсь к вам с просьбой, но не для себя прошу, конечно, для сыночка, пожалуйста. У него второго декабря концерт, вам ничего не стоит прийти на этот концерт, а ему будет приятно и на хлебушек опять-таки заработает. И жену свою Надюшечку свозит на море, девочка моря не видела! Все по океанам!", - заявила женщина.
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В посте артист добавил: "Слушайте маму (мою) и приходите на концерт.
Обожаю каждого лично в сердце!".
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