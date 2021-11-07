Дружина популярного музиканта, виконавця і продюсера Дмитра Монатіка Ірина вразила стильним осіннім образом на прогулянці, змусивши говорити про себе.
Як пише Politeka.net, в Instagram Ірина Демічева опублікувала фото, на якому постала в розкльошених джинсах і білій кофті, що нагадує пончо. Образ Ірина доповнила сонцезахисними окулярами. Красуня позувала біля автомобіля.
"Який прекрасний видався день. З вдячністю", - підписала фото жінка.
У коментарях шанувальники залишили їй багато теплих слів.
"Який стиль!", "Іра, обов'язково треба буде тебе зняти в кіно, в ролі дружини італійського мафіозі в наші дні))", «Воу воу воу!! Що це у нас за красуня @irinamonatik?)", "Ти завжди прекрасна", "Така сильно красива", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Ірина і Дмитро разом вже довгий час, у них підростає два сини. На початку своєї кар'єри Монатік не афішував стосунки з дружиною, що викликало у шанувальників багато питань.
Нагадаємо, що Ірина Монатік похвалилася досягненням сина:"Талант зростає".
Як повідомляла Politeka, Ірина Монатік показала, з ким її чоловік проводить час на Кіпрі: "нас так зустрічали...".
Також Politeka писала, що Ірина Монатік зворушила українців, засвітивши сімейний відпочинок з дітьми.