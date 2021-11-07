Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко вразила несподіваним видом на зйомках: зірка з'явилася з підбитим оком, здивувавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Булітко з'явилося безліч сторіс зі зйомок серіалу. Як відомо, актриса не тільки грає в «Дизель шоу», але також знімається в проектах студії. На відео Вікторія засвітила величезний синець під оком, який, судячи з усього, їй зробили для ролі.

Булітко показала себе в гримерці, прокоментувавши своє перевтілення.

"Боже, як красиво, як красиво. Ну чому відразу алкашиха. Трошки накотила", - посміялася актриса над своїм образом.

Пізніше вона показала, як знімали сцену популярного серіалу. Актриса сиділа за столом в рудій перуці і вивчала сценарій.

Відзначимо, що за свою кар'єру Булітко знялася в десятках серіалах. Зараз вона знімається в "Татусях" і "Вижити за всяку ціну". Також актриса грала в театрі.

Нагадаємо, що Вікторія Булітко зізналася в коханні в несподіваному відео: "не розумію, як я...".

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