Зірка "Дизель шоу" і відома українська актриса Вікторія Булітко не стримала емоцій, оплакуючи втрату дорогої людини і знаменитого українського режисера.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артистка висловила співчуття у зв'язку зі смертю культового українського театрального режисера, художнього керівника Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталія Малахова, який пішов з життя 4 листопада.

"Ця людина була для мене дуже дорогою, знаковою...той, хто зробив для мене більше, ніж, можливо, я на це заслуговувала...він був такий необхідний і вкрай важливий для мене завжди", - написала Булітко.

Вона зізналася, що без його впливу її життя могло скластися зовсім по-іншому. Актриса висловила Малахову велику подяку і любов.

"Таких людей одиниці. Я кажу, як про людські якості, так і про ту міць творчого величезного Театрального чарівництва, який він приніс у наш світ", - підкреслила Вікторія.

Вона нагадала про те, що Малахов зробив дуже багато і допоміг величезній кількості людей. Артистка вважає його великим українським режисером і великою людиною.

У своєму пості вона також поділилася архівними кадрами з Віталієм Юхимовичем.

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