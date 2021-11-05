Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, удивила эмоциональным постом в соцсети, в котором попрощалась с важным для нее человеком.

Так, 36-летняя звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" сообщила в Инстаграм о внезапной смерти украинского режиссера, худрука Театра на Подоле в Киеве Виталия Малахова. Саливанчук дополнила пост ярким фото с мэтром, передает Politeka.net.

По словам актрисы, покойный был для нее как второй отец.

"Как мне тебя будет не хватать, как нам всем будет Вас не хватать🙏🏻 Спасибо вам за все. За то, что поверили в меня, дали шанс, научили доверять себе, не бояться сцены, я с Вами сыграла более 18 главных ролей", - обратилась Анна к наставнику.

Актриса тепло отозвалась о Малахове - в свои 67 лет он постоянно учился чему-то новому и мог утереть нос молодежи.

"15 лет назад Вы сказали мне фразу, после которой я полюбила Вас на всю жизнь. Мне очень плохо, что Вас уже нет с нами, мне очень будет Вас не хватать. Я была уверена, что Вы ещё будете жить долго!, - подытожила актриса, добавив, что месяц назад у них с режиссером был последний разговор, - Как теперь понимаю это было прощание".

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