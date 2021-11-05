Звезда «Дизель шоу» и известная украинская актриса Виктория Булитко не сдержала эмоций, оплакивая потерю дорогого человека и знаменитого украинского режиссера.
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм артистка выразила соболезнования в связи со смертью культового украинского театрального режиссера, художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле Виталия Малахова, который ушел из жизни 4 ноября.
«Этот человек был для меня очень дорогим, знаковым…Тот, кто сделал для меня больше, чем, возможно, я на это заслуживала…Он был так необходим и крайне важен для меня всегда», - написала Булитко.
Она призналась, что без его влияния ее жизнь могла сложиться совсем по-другому. Актриса выразила Малахову большую благодарность и любовь.
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«Таких людей единицы. Я говорю, как о человеческих качествах, так и о Той Мощи Творческого Огромного Театрального Волшебства, который он принёс в наш мир», - подчеркнула Виктория.
Она напомнила о том, что Малахов сделал очень многое и помог огромному числу людей. Артистка считает его великим украинским режиссером и великим человеком.
В своем посте она также поделилась архивными кадрами с Виталием Ефимовичем.
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